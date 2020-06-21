72 заболевших три погибших ковидная статистика Алтайском крае дает поводов оптимизма

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 72 заболевших коронавирусом, выздоровело всего 12 пациентов, скончались три человека. Всего в крае инфицированных 3298, выписаны по выздоровлению 2229 человек, сообщает оперштаб.

По данным оперативного штаба, 21 июня в Алтайском крае зарегистрировано 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 29 человек, в Бийске – 15, в Алейске и Бийском районе – по четыре, в Зональном, Первомайском районах – по три, в Залесовском, Ребрихинском, Тальменском, Целинном районах и Рубцовске – по два, в Заринске, Рубцовском, Смоленском, Шипуновском районах – по одному.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3298 человек, в том числе 342 ребенка до 17 лет включительно. 370 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 908 – у заболевших ОРВИ, в 2020 случаях имеет место бессимптомное течение. Тяжелобольных сейчас 48, на аппарате ИВЛ – 18 человек. Всего выздоровело 2229 человек (2008 взрослых и 221 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 12 человек (11 взрослых и один ребенок).

За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались – 55 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 24 случаев – иные причины смерти. Три случая находятся на экспертизе.

На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 868 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 167 880 человека.