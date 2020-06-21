Трамп предложил отправлять в тюрьму за сожжение флага США

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Разбитая витрина магазина в Окленде, Калифорния

Nathan Frandino/Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил на год отправлять в тюрьму тех, кто сжигает американские флаги во время протестов, пишет Fox News.

«Обезумевшая толпа допускает акты вандализма… Мы это не принимаем… Мы должны разработать законопроект, согласно которому в наказание за сожжение американского флага будет год тюремного заключения», — сказал Трамп.

Он также предложил наказывать за осквернение памятников и крушение статуй.

Ранее на массовых протестах против расизма и полицейского произвола были повреждены монументы и зафиксированы сожжения флагов США. Акции начались после гибели афроамериканца Джоджа Флойда при задержании.

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