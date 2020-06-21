Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Уважаемые медицинские работники! Сердечно поздравляю вас с главным профессиональным праздником! Ваш труд во все времена отличали высокий уровень сострадания, милосердия и гуманизма. Весьма непросто каждый день делить с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм», — сказано, в частности, в обращении Минниханова.

По словам президента республики, забота о людях и их здоровье является одним из главных приоритетов в работе органов власти. В Татарстане предпринимаются меры по развитию системы здравоохранения: построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, наращиваются усилия по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний, подготовке и поддержке кадров.

«В последнее время развитие медицины все более становится фактором общественной безопасности. Именно вы приняли на себя основной удар, рискуя здоровьем, в условиях пандемии коронавируса продолжаете самоотверженно трудиться, спасая человеческие жизни. Вы достойно продолжаете лучшие традиции отечественного здравоохранения, заслуженно пользуетесь уважением татарстанцев. Низкий поклон и глубокая признательность каждому медицинскому работнику, стоящему на страже здоровья наших граждан», — добавил Минниханов.

Президент пожелал медработникам профессиональных успехов, здоровья, счастья и благополучия.