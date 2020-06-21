Путин заявил о восстановлении экономики России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики страны.
«Экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений», — заявил Путин.
Он отметил, что в это время особенно важны меры поддержки.
«Мы достойно ответили на угрозу эпидемии», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в период пандемии удалось не допустить резких скачков цен на товары.
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