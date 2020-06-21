СМИ заявили, что Трамп не придерживался правил по борьбе с COVID-19 во время митинга

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Jonathan Ernst/Reuters

Во время предвыборного митинга в городе Талс, штат Оклахома президент США Дональд Трамп не придерживался мер по борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Так, по данным СМИ, во время мероприятия американский лидер не находился в защитной медицинской маске. Кроме того, он не придерживался норм безопасного расстояния.

Как уточняет телеканал, пришедшие на митинг зрители также не находились на безопасном расстоянии друг от друга. При этом они не использовали средства индивидуальной защиты.

Предвыборный митинг Трампа в Талсе стал первым массовым мероприятием президента после пандемии коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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