Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер отметил, что конкретные решения будут приняты в ближайшие день — два.

По его мнению, решения властей «сделают счастливыми» многих людей.

Президент при этом не уточнил детали предполагаемых изменений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NYT: Трамп остановит выдачу грин-карт

— США намерены ограничить въезд по рабочим визам

Источник