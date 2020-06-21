Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

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Patrick Semansky/AP
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Американский лидер отметил, что конкретные решения будут приняты в ближайшие день — два.
По его мнению, решения властей «сделают счастливыми» многих людей.
Президент при этом не уточнил детали предполагаемых изменений.
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