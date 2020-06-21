Премьер Японии выразил желание провести референдум по поправкам к конституции

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в штаб-квартире Либерально-демократической партии в Токио, 2007…

David Guttenfelder/AP

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы провести референдум по поправкам в конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что хотел бы, чтобы референдум прошел до окончания его срока в сентябре 2021 года.

«У меня остался еще один год и три месяца на посту председателя (правящей. — примечание «Газеты.Ru») Либерально-демократической партии, и я бы хотел провести референдум до истечения срока», — сказал Абэ.

О данном намерении политик говорил и ранее летом прошлого года.

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