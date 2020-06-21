«Монахи-всепрощенцы»: Соловьев разнес артистов, оправдывающих Ефремова

Телеведущий не понимает, как можно защищать убийцу.

После ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал пьяный актер Михаил Ефремов, общество разделилось на две половины. Одни уверены, что убивший человека артист должен получить реальный срок, другие (преимущественно коллеги и друзья Ефремова) выступают с защитой артиста «Современника». Телеведущий Владимир Соловьев разнес артистов, которые вступились за Михаила Ефремова, с презрением назвав их монахами.

«Все вдруг стали очень религиозными. Те, на ком пробы ставить негде. Вдруг залудили: »Не суди и не судимы будете!«. Или: »А кто же без греха?« Все вдруг стали такие всепрощенцы. Что смотришь и удивляешься», — возмутился телеведущий.

Соловьев напомнил «звездам» о трагедии, случившейся 8 лет назад. Водитель, находясь в алкогольном опьянении, насмерть сбил народную артистку Марину Голуб. Ведущий заметил, что тогда все артисты требовали наказать преступника, и ни один не был на стороне убийцы. Теперь же, когда под домашним арестом находится известный человек, его коллеги по цеху вдруг попросили не клеймить актера и не сажать его за решетку.

«Когда защитники Ефремова на полном серьезе вопрошают: кто из вас хоть раз не садился за руль, не изменял и так далее, невольно хочется задать ответный вопрос: следует ли из их слов, что нужно отменять уголовный кодекс, никого не наказывать за совершенные преступления и никому не высказывать осуждения?» – рассуждает телеведущий.

Отметим, что на днях за Ефремова вступилась лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Музыкант осудила семью погибшего Сергея Захарова, которая участвовала в съемках ток-шоу Андрея Малахова вместо того, чтобы оплакивать родственника. Арбенина считает, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны.

«Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который используют сейчас против него, гоняя по телеку фильмы с его участием. Камня не брошу в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянства, и вместо того, чтобы грозить пальчиком, пожалею его, ополоумевших родственников убитого», — добавила певица.

Переживает за Ефремова и актер Александр Домогаров. Актер отказался выходить на сцену ради зрителей, которые по его мнению, устроили травлю против его коллеги. Актер спросил у поклонников, неужели они никогда не изменяли и не предавали, а теперь набрались смелости осуждать известного и обеспеченного человека.

«У меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты. Никакого желания. Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества »людей», — написал Домогаров в соцсетях.

Напомним, что авария произошла вечером 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении насмерть сбил водителя Сергея Захарова. Сейчас актер находится под домашним арестом. Среди тех, кто первым поддержал Ефремова, оказались Алексей Панин и Никита Джигурда. Они призвали посочувствовали коллеге и прокляли тех, «кто его запер» в квартире.