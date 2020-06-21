Лидер исламистской партии выложил видео об экономике Турции с мелодией из «Титаника»

В видео демонстрируется ключевая статистика об экономике Турции, а на заднем плане звучит флейтовая версия легендарной баллады Селин Дион «My Heart Will Go On».

«Это не музыка, это цифры, которые раздражают. Экономику нельзя исправить путем сокрытия данных», — подписал видео Карамоллаоглу.

Комментарии лидера SP, скорее всего, касались мартовских данных о рабочей силе, опубликованных Турецким статистическим институтом (TurkStat), в которых наблюдались несоответствия, такие как снижение уровня безработицы и занятости, уточняют СМИ.

Видео продемонстрировало увеличение потребительских кредитов на 17 млрд лир в апреле, рост на 95 млрд лир бизнес-кредитов и скачок уровня безработицы в феврале.

Кроме того, ролик иллюстрирует разрыв между порогом голода в Турции и минимальной заработной платой, а также порогом бедности и стоимостью жизни одного человека.

Выбор саундтрека Карамоллаоглу для его финансовой критики может быть отсылкой к истории о «Титанике», самом роскошном лайнере своего времени, затонувшем во время своего первого трансатлантического путешествия, предполагает Duvar.