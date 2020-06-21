В ожидании более посевов степном районе Алтайского края пострадало засухи

Специалисты отдела АПК Хабарского района совместно с представителями Россельхозцентра после частичного обследования посевов пришли к неутешительным выводам. По мнению экспертов, почти 30 % посевов сельхозкультур уже погибли от засухи, еще 50 % может ждать та же участь. В связи с этим уже сформирована межведомственная комиссия, которая ищет пути выхода из ситуации, сообщает «Вестник целины». Получить оперативный комментарий краевого Минсельхоза «Банкфаксу» на момент публикации не удалось. Однако на сайте ведомства сказано, что руководство уже выехало в проблемные районы, чтобы оценить ситуацию на местах.

По данным специалистов, прогнозируемая урожайность зерновых и зернобобовых в Хабарском районе на сегодня – менее 5 ц/га. При этом по итогам уборочной кампании прошлого года средняя урожайность по району составляла 13,7 ц/га. Наивысшие показатели были достигнуты в АО «Свердловское»–20,9 ц/га. В 2020 году общая посевная площадь по Хабарскому району составила 107 818,4 га (на 4086 га больше, чем в 2019 году). «После недавнего обследования полей мы пришли к предварительным выводам, что 20-30 % посевов в нашем районе уже можно считать погибшими, убирать данные культуры – экономически невыгодно. В случае, если засушливая погода продлится еще в течение недели, то большая часть посевов погибнет», — заявил начальник отдела АПК Владимир Ильчаков.

В связи с этим была сформирована межведомственная комиссия для обследования посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, и оценки ущерба, причиненного сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате ЧС природного характера. Тем временем сами аграрии проводят гербицидную обработку оставшихся посевов и занимаются кормозаготовкой.

Связаться с пресс-службой Минсельхоза края на момент публикации не удалось. ИА «Банкфакс» направило в ведомство официальный запрос. Между тем 18 июня на сайте министерства была опубликована информация о том, что на этой неделе министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, а также его отраслевые заместители как раз находятся в рабочих поездках в районах края, где фиксируется недостаток влаги в почве. Вместе с руководителями районных органов управления АПК, главами и специалистами хозяйств представители Минсельхоза совершают выезды в поля, чтобы оценить ситуацию воочию. Кроме оценки посевов ведется обсуждение стратегии формирования кормового фонда для сельхозживотных на предстоящую зимовку.

Тем временем основной объем посевных работ в регионе уже выполнен. Учитывая недостаток влаги, хозяйства ведут летний посев кормовых культур. Кроме того, продолжаются мероприятия по питанию и уходу за всходами сельскохозяйственных культур.

Напомним, в начале июня состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, на которой он заявил, что недостаток влаги на полях чувствуется во всех районах — показатели разительно отличаются от прошлых лет. В связи с этим аграрии региона и краевой Минсельхоз находятся в готовности немедленно принимать даже самые крайние решения. Однако министр подчеркнул, что пока о введении режима ЧС на территории края не может быть и речи, поскольку ситуация якобы находится под контролем. Более того, он отметил, что принятие данного решения не принесет производителям существенных дивидендов. В этом случае гораздо выгоднее страховать свои посевы. Между тем стоит отметить, что синоптики прогнозируют большое количество осадков в течение всего июля 2020 года, что также может неблагоприятно сказаться на урожае – то, что не успело засохнуть, рискует быть залитым водой. Между тем в ряде районов Новосибирской области режим ЧС из-за засухи введен.