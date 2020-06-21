21 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Федор Колодезник отмечается 21 июня 2020 года (по старому стилю – 8 июня). В церковном календаре это дата почтения памяти великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. Святой Феодор – заступник православного воинства.Какой церковный праздник сегодня, 21.06.2020Название праздника «колодезник» связано с тем, что в этот день выбирается место для будущих колодцев. На Федора люди удобряют землю. Отсюда второе распространенное название дня – «навозник».Феодор Стратилат жил в III–IV веках в Малой Азии. Он родился в городе Евхаите. Рос одаренным, чутким, внимательным и добросердечным юношей с красивой внешностью. За это Бог даровал ему совершенное овладение христианской истиной. Однажды до него дошел слух, что недалеко от города, где он жил, появился змей, который ежедневно пожирает людей и зверей. Юноша тайно взял коня и то немногое облачение, что у него было, и пошел на поиски чудовища, которое держало в страхе округу. Когда змей в очередной раз вышел на охоту, он вознес молитву, сразился с ним и победил.Подвиг принес Феодору известность, и его назначили стратилатом (военачальником) города Гераклеи. Там он продолжил проповеди, и вскоре почти весь город обратился в христианство. О том донесли правителю Лицинию. Он приказал привезти Феодора. Но тот ответил, что не может покинуть город, опасаясь бунта христиан. Феодор пригласил императора к себе, якобы для того, чтобы восстановить идолопоклонничество в населенном пункте.

Лициний приехал в Гераклею, взяв лучшие изваяния богов. Феодор выпросил у него идолов, объяснив, что хочет лично заняться их установкой. Сам же распилил золотые и серебряные скульптуры и раздал куски нищим. Когда обман раскрылся, Лициний приказал казнить Феодора. Пять дней его мучили, после чего распяли. На следующий день стражи нашли мученика абсолютно здоровым, что стало еще одним чудом. Он помолился и добровольно пошел на казнь.

По православному календарю праздник сегодня, 21 июня

По церковному календарю, 21 июня поминают преподобного Зосиму Финикийского, жившего в VI веке.Родился будущий Святой в сирийском селе Синда, близ города Тира. Приняв постриг, он ревностно постился, молился и трудился. За благочестивую жизнь Зосима получил от Господа дар предвидения. Находясь в Кесарии, он предвидел страшное землетрясение, разрушившее в 526-м Антиохию.Как-то патриций Аркесилай посетил преподобного – в это время гонец сообщил патрицию, что его супруга, проколов спицей глаз, жестоко страдает. Зосима успокоил гостя, сказав, что его супруга исцелена святителем Кесарии Иоанном Хозевитом.Степень духовного совершенства Святого была так высока, что ему подчинялись хищные звери. Голодный лев как-то напав на осла преподобного, на пути в Кесарию, утащил его и съел. Святой, найдя зверя, сказал ему как другу, что по своей старости он не в силах донести груз, и попросил льва донести его. Хищник покорно доставил груз в Кесарию и преподобный отпустил его восвояси.