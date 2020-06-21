Новосибирцы почти не соблюдают масочный режим

Масочный режим не соблюдают большинство Новосибирцев. Таковы результаты опроса мэрии. Участие в опросе приняли 3,6 тысячи горожан. Выяснилось, что только 30% полностью соблюдают масочный режим. Еще 41% соблюдают режим частично. 21% полностью игнорирует маски.С перчаточным режимом еще хуже. Всего 5% носят перчатки. А вот за соблюдении дистанции голосуют 52% жителей.При этом 37% жителей Новосибирска носят маски для того, чтобы просто избежать штрафов. Еще 35% — для того чтобы избежать конфликта с контролерами.Когда отменят карантин и самоизоляцию в НовосибирскеТочная дата окончания самоизоляции в Новосибирской области пока неизвестна, но есть вероятность, что режим отменят с 1 июля — это следует из постановления губернатора региона Андрея Травникова. В настоящий момент самоизоляция установлена до 30 июня. Также действует масочный режим.

Однако в регионе происходит ослабление режима. В частности, горожанам разрешено гулять и заниматься спортом на улице, уже работают непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. Возможно на этой неделе откроют летние веранды и магазины до 800 квадратных метров — об этом ранее сообщал губернатор. В настоящий момент такого распоряжения не издано.Что касается открытия спортивных залов и торговых центров, это случится в самую последнюю очередь, на последнем этапе снятия ограничений.