Психолог прокомментировала смерть Юлии Норкиной

Телеведущий Андрей Норкин должен найти в себе силы жить дальше, невзирая на скоропостижную кончину любимой жены. В смерти журналистки Юлии Норкиной нет вины супруга. Об этом заявила клинический психолог Надежда Фадеева.Что случилось с Юлией Норкиной: причина смертиСмерть Юлии Норкиной дала почву для слухов о том, что ее супруг причастен к этому. Официальная версия говорит о том, что журналистка скончалась из-за инфаркта, но некоторые настаивают, что причина в другом. В СМИ тиражируется утверждение, что Норкина ушла из жизни, якобы, не выдержав постоянных измен мужа.Психолог Фадеева уверена, что вины Андрея Норкина в смерти супруги нет. Специалист заявила, что ведущий должен жить дальше, а публичная работа позволит ему отвлечься от трагедии.«Уходить в глубокий траур на десять лет не следует. Работа позволяет человеку отвлечься от травматических событий», — говорит психолог.Норкину следует понять, что жизнь продолжается, и стараться радоваться ей. Даже если слухи об изменах окажутся правдой, телеведущий должен найти в себе силы для того, чтобы жить и работать.«Жить нужно дальше, невзирая на адюльтер. Ведь дар жизни — выбор каждого человека», — считает Фадеева.Она подчеркнула, что чувство вины является разрушающим и ничего хорошего от него ждать не стоит. Оно вызывает агрессию и в конечном счете приводит к разрушению личности, передает «Инфореактор».

«Полезного в чувстве вины мало. Это худшая альтернатива, если человек остается и ходит, как туча по земле», — уверена специалист.По мнению психолога, общественность ждет, что Норкин уйдет в длительный траур, но у каждого человека есть определенное время для переживания всех стадий, связанных с трауром.«После этого надо набраться сил и жить дальше», — подытожила Фадеева.

Садальский назвал Норкина «рабом своей жены»

Российский и советский актер Станислав Садальский назвал телеведущего Андрея Норкина «абсолютным рабом» своей любимой супруги Юлии, которая скоропостижно скончалась от инфаркта.Известная журналистка Юлия Норкина скончалась в результате остановки сердца из-за перенесенного инфаркта. Об этом свидетельствует официальная версия, однако в Сети распространяются слухи о том, что Норкина скончалась по другой причине, связанной с якобы изменами ее супруга.Сам тележурналист Андрей Норкин долгое время отказывался комментировать эти слухи, однако позже все-таки опроверг эту информацию. Актер Станислав Садальский заявил, что версия об изменах Норкина не просто не выдерживает критики, но и является абсолютно абсурдной.Садальский заявил, что телеведущий испытывал просто «фантастические» чувства к своей покойной жене. Актер подчеркнул, что все домыслы и слухи являются недостоверными, а сам Норкин фактически был «рабом» своей супруги.«Поэтому все, что про него и про Юлю говорят сейчас, это мне неинтересно совсем», — заявил Садальский.