Вопрос об амнистии к параду Победы остается открытым

Как известно, традиция освобождать заключенных к каким-либо значимым событиям и праздничным мероприятиям является достаточно распространенной и не только в России. Тем не менее, именно для российской пенитенциарной системы данный вопрос в преддверии 24 июня становится весьма актуальным.Амнистия в 2020 году к параду Победы, новости на сегодняСовет по правам человека неоднократно говорил о потребности проведения очередной амнистии. Более того, предоставлялись действенные проекты, которые странным образом не отметила Госдума, где заявляли, что проекты отсутствуют как таковые, но инициатива освободить часть заключенных действительно рассматривается.Действительно в этом и основной смысл отсутствия возможности действительно освободить заключенных, как говорят в Думе.Наряду с этим не только проблемы с принятием соответствующих законов и нормативов могут стать решающими, но и конкретная эпидемиологическая ситуация. Стоит ли сомневаться в том, что на данный период в тюрьмах есть заражения и, более того, статистику легко корректировать, учитывая распространенный в заключении туберкулез и подобные заболевания?

Осенью количество зараженных людей может только увеличиться и, соответственно, еще больше распространиться в тюрьмах и зонах.

Кто может рассчитывать на амнистию

Как говорит адвокат Анатолий Клейменов, под амнистию могут подпасть люди, которые совершили незначительные правонарушения. Например, такие, которые совершили мелкую кражу, либо занимались вырубкой лесных насаждений. Эти люди, которые потенциально не представляют опасности для общества или представляют несущественную опасность, могут выйти на свободу.Если говорить о законодательной инициативе, то таковая поступала от партии ЛДПР. В этом документе не говорится об уголовных статьях, то есть амнистия не затрагивает уголовную юстицию. Подобная практика, в целом, является вполне разумной.