Песков о второй волне коронавируса: «Доподлинно никто не знает, насколько она вероятна»

В России начала прослеживаться благоприятная динамика выхода из пандемии коронавируса, и пока сложно сказать, будет ли вторая волна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли она, насколько вероятна. Наверное, от подобных вспышек не застрахован никто, но мы с вами говорим об усредненных показателях и тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны, и сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, система здравоохранения России готова к любому сценарию развития событий и власти уже знают, как минимизировать последствия новой вспышки.

«Задел есть, как и готовность к каким-то новым потрясениям. Наработана ответственность людей за свое собственное здоровье. Будет ли вторая волна и когда — непонятно», — добавил Песков.

Напомним, всего в России выявлены 576 952 заболевших COVID-19 в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 334 592, скончались 8 002 человека.