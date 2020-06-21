Кадыров рассказал о результатах своего теста на антитела

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах сделанного им теста на антитела к коронавирусу COVID-19. Соответствующее заявление он сделал на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что анализы показали отрицательный результат.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал Кадыров.

Кроме того, по словам чеченского главы, аналогичный тест вместе с ним сдали участники сборной команды КВН Чеченской Республики, которые работали в качестве волонтеров во время пандеми.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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