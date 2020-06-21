Демократы конгресса США намерены провести расследование после ухода прокурора Бермана

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Lucas Jackson/Reuters

Представители Демократической партии в конгрессе США намерены провести расследование после увольнения прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана. Об этом сообщает MSN Money.

Соответствующее расследование намерен провести комитет палаты представителей по судебным вопросам.

Глава комитета конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Джеррольд Надлер отметил, что в среду, 24 июня, перед комитетом выступят два анонимных информатора.

«Если президент уволит господина Бермана, мы предпримем дополнительные шаги, чтобы получить его показания в том числе», — подчеркнул он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расследовавший окружение Трампа прокурор согласился покинуть пост

— Трамп заявил, что не причастен к отставке прокурора

— Трамп отстранил курирующего дела против его приближенных прокурора

Источник