Россияне надеются на заграничный отдых летом 2020 года

Теплое время года уже наступило и частично в мире ослабляются карантинные ограничения. На данный момент большинство россиян интересуют, когда будут открыты границы с европейскими странами в 2020 году. Здесь множество важных факторов и решение зависит не только от правительств разных стран.

Когда могут быть открыты границы для россиянПик пандемии в Евросоюзе уже преодолен и проблемными странами на данный момент является только Швеция и Англия. В остальных странах на данный момент суточная отметка не превышает 1000 случаев на отдельно взятое государство и 7000 на весь ЕС, а это очень мало. Насчет РФ, то здесь дела обстоят гораздо хуже, и в сутки умирает около 500 зараженных.

Уже несколько недель континент пытается снять карантинные ограничения. Изначально карантин снимался в каждой стране отдельно, а на данный момент идет процесс налаживания контактов между европейскими странами. Другими словами, жители ЕС начали перемещаться между странами. К большой радости, это не послужило причиной возникновения новой вспышки заболевания, поэтому процесс выхода из карантина продолжается.

На данный момент, чтобы минимизировать убытки, власти ЕС хотят спасти туристический сезон. Вероятнее всего, в конце июня окончательно откроются все границы внутри Союза, кроме стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ключевая новость заключается в том, что примерно в начале июля 2020 года европейцы готовятся открыть границы для остального мира. Стоит отметить, что процесс будет проходить крайне осторожно и только со странами, соответствующими целому ряду требований. На данный момент неизвестно будет ли Россия в этом списке.

Вопрос открытия границ остается актуальным

Существует большая вероятность, что в ближайшее время россияне вряд ли попадут в Старый свет. Проблема заключается в том, что сегодня РФ входит в число главных эпицентров Covid-19 в мире.

А Евросоюз выдвигает правило, что граница будет открыта только для резидентов стран с низким определением коронавируса. На данный момент Россия не соответствует этим требованиям и вряд ли это случиться в ближайшее время. Еще даже не пройдет пик заболеваемости и это далеко не главная проблема.

Все дело в том, что на Западе не сильно доверяют правительству РФ и уже несколько раз были высказаны сомнения относительно методики подсчета новых случаев инфицирования, а также смертности от заболевания. В это время ВОЗ придерживается нейтралитета.

«Красная зона» грозит россиянам еще довольно долго и, скорее всего, они смогут заехать в ЕС вместе с жителями Бразилии и США. Но, если заражаемость пойдет на спад и этот факт будет официально подтвержден, то уже через месяц можно будет строить планы относительно путешествия в ЕС. Но вероятнее всего, РФ откроет свои границы для европейцев раньше.