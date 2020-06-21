«Были несколько раз в плену»: Айза впервые рассказала о тяжелом детстве в Чечне

Экс-супруга рэпера Гуфа поделилась воспоминаниями о войне.

Телеведущая Айза Анохина давно живет в Москве и привыкла к светской жизни, но ее детство прошло в Грозном. Девушка выросла в семье генерала ФСБ Виталия Вагапова. В рамках реалити-шоу «Супер Айза» экс-супруга рэпера Гуфа впервые поделилась страшными воспоминаниями о чеченской войне, свидетельницей которой ей пришлось стать в 10-летнем возрасте.

Как рассказала бизнес-леди, она поехала в Грозный вместе с мамой навестить родственников, но в этот момент неожиданно начались военные действия. Девочка видела, как взрывались дома, умирали соседи. Юная Айза призналась, что сама зашивала руки солдатам простыми нитками и никогда не плакала.

«Другой жизни на тот момент я не знала и могу сказать, что очень быстро привыкаешь даже к плохому. Привыкаешь и начинаешь жить по правилам, чтобы выжить. Мы не могли уехать из города, а папа, который остался в Москве, пытался нас вытащить. Потом мы пропали на 2,5 года, были несколько раз в плену, и папа думал, что мы умерли», – рассказала Айза.

Как призналась телезвезда, война в Чечне — часть ее прошлого, поэтому она решилась рассказать о них телезрителям в своем шоу.

«В конце концов, благодаря тем событиям я знаю, что стоит переживаний, а что – нет. Расставания с мужчинами точно не стоят», — поделилась телеведущая.

В настоящее время Айза практически не общается с родственниками из Чечни, а родители от нее и вовсе отреклись: к бабушке с дедушкой ездит погостить только ее старший сын Сэм. В разговоре с подписчиками бизнес-леди призналась, что так и не смогла найти с ними общий язык из-за своего образа жизни.

«Я не живу по национальным обычаям и это большая проблема для моих родственников. Которые давно от меня открестились… Как и я от них. Для них мало быть просто хорошим человеком», — рассказывала Айза.

В каждом выпуске своего телешоу Анохина откровенно показывает свою жизнь, не стесняясь камер. Экс-супруга Гуфа недавно развелась со вторым мужем Дмитрием Анохиным и планирует сменить фамилию. Сначала Айза говорила, что решила подать на развод из-за постоянных конфликтов с супругом: он ревновал ее к бывшему, был против переезда обратно в Москву (семья жила на Бали). Однако недавно Айза разоткровенничалась: Дмитрий ей изменил, что и поставило окончательную точку в их браке.

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