В Турции 80% земель могут превратиться в пустыню

Duvar отмечает, что обезлесение — процесс превращения земель, занятых лесом, в земельные угодья без древесного покрова, такие как поля и пастбища, города, пустоши и другие.

Высказывания председателя Фонда ТЕМА Дениз Атач прозвучали по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, отмечаемый во всём мире 17 июня каждого года.

Атач добавила, что около 53% турецкой земли находятся под «промежуточным риском» обезлесения, в то время как 26% почвы грозит «высокий риск».

«За последние 16 лет в Турции 3,5 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, размером с город Конья, превратились в пустыню, потому что они предназначались не для сельского хозяйства. Около 59% сельскохозяйственных угодий, 64% пастбищных территорий и 54% лесов подверглись эрозии, развивающейся с различной скоростью», — указала Атач.

Что касается экологической осведомлённости, которая также является ключевой темой дня, председатель ТЕМА считает, что знания людей об окружающей среде и стремление к сохранению природы возросли в период, когда они были вынуждены оставаться дома из-за вируса.

«Наблюдаемые в природе события показали нам, что она (земля — ред.) действительно может обновиться. Мы ей не нужны. В период COVID-19 мы снова увидели, что лучший способ защитить природу — это не причинять ей вреда», — подчеркнула она.