Путин высоко оценил эффективность российских препаратов от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин назвал отечественные лекарства для борьбы с коронавирусом лучшими в мире, передаёт «Интерфакс», ссылаясь на заявление главы страны во время видеоконференции с медработниками. «У нас появились лекарственные препараты, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте», — отметил президент.По мнению Путина, это говорит о высоком уровне российской науки. Глава РФ уточнил, что в ближайшее время может появиться и вакцина от COVID-19.Препарат «Авифавир», последние новости о созданииРанее сообщалось, что в российские больницы поступила первая партия препарата для лечения коронавируса «Авифавир», который является одним из двух зарегистрированных в мире лекарств против COVID-19, доказавших эффективность в клинических испытаниях. В настоящее время «Авифавир» применяется только в стационарах под наблюдением врачей.Кроме того, стало известно, что в июле в продаже может появиться препарат против лёгких и средних форм коронавирусной инфекции «Коронавир». Он уже направлен на регистрацию в Минздрав.

Что касается вакцины против коронавируса, то её выпуск, по данным Минобороны РФ, может начаться уже осенью. Клинические испытания комбинированной векторной вакцины начались на этой неделе. Её ввели первым 18 добровольцам.

Когда появится вакцина от коронавируса в России

Выпуск российской вакцины от коронавируса нового типа может начаться уже осенью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, ученым центра совместно с ЦНИИ военного ведомства удалось довольно быстро пройти весь спектр исследовательской работы и доклинических испытаний.Ускорить процесс получилось благодаря технологической платформе, которая уже зарекомендовала себя при разработке других вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола.Руководитель центра отметил, что клинические испытания комбинированной векторной вакцины начались на этой неделе. Ее ввели первым 18 добровольцам.До этого вакцина была проверена на защитную эффективность на крупных и мелких животных, а также на токсичность и безопасность.