75 четыре смерти Алтайском крае растет число погибших пациентов COVID-19

19 июня в Алтайском крае зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса, при этом скончались еще четыре человека. Таким образом, ситуация в регионе ухудшается, несмотря на то, что выздоровело еще 98 пациентов. Свежую статистику приводит оперштаб.

На 19 июня за сутки в Барнауле заболели 30 человек, в Михайловском районе – 18, Ребрихинском районе – 14, Тальменском районе – четверо, в Рубцовске – двое, Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах — по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3153 человека, в том числе 328 детей до 17 лет включительно. 342 случая выявлены у больных внебольничной пневмонией, 858 – у заболевших ОРВИ, в 1953 случаях фиксируется бессимптомное течение. Тяжелобольных – 51, на аппарате ИВЛ – 13 человек. Всего выздоровело 2127 пациентов (1915 взрослых и 212 детей). За прошедшие сутки выздоровело 98 человек (90 взрослых и восемь детей).

Зарегистрировано еще четыре смертельных случая. Три из них — от коронавируса, в одном случае установлены иные причины смерти. Всего скончались 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, в 19 случаях указаны иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

На 19 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 942 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 640 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 161 052 человека.