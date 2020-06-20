У Ковелі школяр вкрав на автозаправці пляшку лікеру

Неповнолітній поцупив у магазині пляшку алкогольного напою.

Пригода трапилася ще ввечері 15 лютого цього року у магазині АЗС «Окко» на вулиці Володимирській у Ковелі, пише Ковель медіа.

Хлопець викрав лікер «Єгермейстер» ємністю 0,5 л на суму 220 гривень, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 12 червня 2020 року.

Юнак, який навчався тоді в 11 класі, раніше не притягувався до відповідальності. Він цілком визнав свою вину, розкаявся та відшкодував компанії нанесені збитки.

Суд звільнив хлопця від покарання, обмежившись застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді застереження.