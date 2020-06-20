Российским медикам продлят выплаты за борьбу с COVID-19 до конца лета

Медработникам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом, продлят стимулирующие выплаты до конца лета. Об этом в ходе встречи с врачами заявил президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну: благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в данной связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — цитирует его сайт Кремля.

По словам главы государства, все выплаты за особые условия труда будут полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. Кроме того, он поручил учитывать все дополнительные надбавки к зарплате при расчете отпускных для медработников, независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск.

«Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы, это тоже понятно. Потому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату денег. В свою очередь прошу правительство, минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев», — подчеркнул российский лидер.