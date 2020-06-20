Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ситуация коронавирусом «нас всех объединила».
«Это факт и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации», — заявил Путин на встрече в режиме видеосвязи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии.
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