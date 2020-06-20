Грег Ван Авермат провёл мини-тренировочный сбор

Грег Ван Авермат организовал мини-тренировочный лагерь в своём доме в Стумоне, на юге от Льежа. К олимпийскому чемпиону приехали пять его товарищей по команде CCC – соотечественники-бельгийцы Серж Паувелс (Serge Pauwels), Гийом Ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck), Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck), Гейс Ван Хуке (Gijs Van Hoecke) и швейцарец Михаэль Шэр (Michael Schär).

В первый день тренировок, в понедельник, они проехали 146 км с набором высоты 2876 м. Во вторник дистанция тренировки составила 166 км с набором высоты 3180 м, в среду шестеро велогонщиков поменяли шоссейные велосипеды на горные и проехали 95 км с набором высоты 2498 м.

В среду бельгийские гонщики уехали, а Грег Ван Авермат вместе с Михаэлем Шэром в четверг сменили велосипеды на каяки, а в пятницу вновь сели в седло и проехали 163 км с набором высоты 2336 м.

В интервью Sporza Грег Ван Авермат рассказал: «Мы давно не виделись. Подумал, что хорошо бы пригласить других бельгийских гонщиков команды, а также Михаэля, чтобы усиленно поработать несколько дней. Небольшой первый шаг, полезный для поднятия командного духа. Нас было шестеро, все жили здесь, в моём доме. Было весело.

Тренировки были трудными, с большим набором высоты. Я часто так тренируюсь, но остальные смогли это почувствовать на себе. Наши выезды не казались тренировками. Получился маленький сбор команды – без руководства, соньёров или механиков. Мы сами составляли план, делали завтрак, готовили пасту на ланч, вечером ели в ресторане. Было приятно снова со всеми увидеться, вместе тренироваться, готовиться к тому, что ждёт впереди, потому что календарь будет плотным».

Следующий, уже настоящий тренировочный сбор, в котором примет участие Грег Ван Авермат, пройдёт с 14 по 30 июля в Ливиньо, на высоте. 1 августа бельгийский гонщик стартует на Страде Бьянке. В его календаре также Тур де Франс и классики в октябре.