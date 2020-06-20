Правительство Турции обязало жителей крупнейших городов использовать маски

Правительство Турции в среду сделало обязательным ношение масок для лица в общественных местах ещё в трех провинциях, при этом гражданам грозит штраф за нарушение данного постановления.

Жители турецких мегаполисов, таких как Стамбул, столица Анкара, и Бурса, четвёртая по численности населения провинция страны, теперь обязаны носить маски для лица в общественных местах в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Таким образом ношение масок стало обязательным в 45 провинциях.

Надо сказать, что в Турции, после ослабления антивирусных мер в конце мая, в том числе отмены комендантского часа в выходные дни и ограничений на поездки внутри страны, резко возросло число случаев заболевания коронавирусом.