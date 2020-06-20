Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Многие россияне уже не из новостей знают, что такое новый коронавирус. Многие перенесли заболевание не в легкой, а в среднетяжелой или тяжелой форме. После выписки из больницы перед многими встает вопрос: как восстанавливаться после перенесенного COVID-19? Некоторые спешат заказывать в интернете или покупают в аптеках витаминные комплексы, чтобы восстановить легочную ткань.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов, который ведет борьбу с коронавирусом в больнице в Коммунарке, объясняет, что на текущий момент в мире нет ни одной таблетки или капельницы для помощи легочной ткани. Она, по большому счету, восстанавливается сама, и ускорить этот процесс практически невозможно.

А вот правильная реабилитация нужна абсолютно всем пациентам, вне зависимости от повреждения легких и от того, в какой форме у них протекала коронавирусная инфекция.

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Олег Абакумов представил свой гайд. Первым пунктом в нем значится правильное питание. Пульмонолог рекомендует забыть о фастфуде и вообще об уличной еде. Налегать стоит на белок — полезно кушать говядину, куриную грудку и индейку. Также обязательны овощи и фрукты — после коронавируса и интенсивного лечения организму нужны витамины и микроэлементы.

Хлеб, колбасы, все продукты с быстрыми углеводами, сахар и алкоголь надо исключить хотя бы на время.

Физическая активность и вдыхание свежего воздуха полной грудью после болезни просто необходимы. Доктор советует не забыть взять перчатки и маски.

У многих после перенесенной пневмонии сохраняются мнимые боли в груди и чувство одышки. Любой чих способен превратится в пневмонию, когда сам себе поставил диагноз. По этой причине врач советует бороться и с депрессией. Можно обратиться за помощью в бесплатную психологическую поддержку по телефону.

Дыхательная гимнастика — это основа восстановления, как физического, так и психологического. Можно, например, дуть в стакан с водой через соломинку.

Или выполнять следующие упражнения.

Врач говорит, что остаточный кашель после коронавируса может оставаться до полутора месяцев и критерием в панике не является.

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