Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

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Многие россияне уже не из новостей знают, что такое новый коронавирус. Многие перенесли заболевание не в легкой, а в среднетяжелой или тяжелой форме. После выписки из больницы перед многими встает вопрос: как восстанавливаться после перенесенного COVID-19? Некоторые спешат заказывать в интернете или покупают в аптеках витаминные комплексы, чтобы восстановить легочную ткань.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов, который ведет борьбу с коронавирусом в больнице в Коммунарке, объясняет, что на текущий момент в мире нет ни одной таблетки или капельницы для помощи легочной ткани. Она, по большому счету, восстанавливается сама, и ускорить этот процесс практически невозможно.

Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

А вот правильная реабилитация нужна абсолютно всем пациентам, вне зависимости от повреждения легких и от того, в какой форме у них протекала коронавирусная инфекция.

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Олег Абакумов представил свой гайд. Первым пунктом в нем значится правильное питание. Пульмонолог рекомендует забыть о фастфуде и вообще об уличной еде. Налегать стоит на белок — полезно кушать говядину, куриную грудку и индейку. Также обязательны овощи и фрукты — после коронавируса и интенсивного лечения организму нужны витамины и микроэлементы.

Хлеб, колбасы, все продукты с быстрыми углеводами, сахар и алкоголь надо исключить хотя бы на время.

Физическая активность и вдыхание свежего воздуха полной грудью после болезни просто необходимы. Доктор советует не забыть взять перчатки и маски.

У многих после перенесенной пневмонии сохраняются мнимые боли в груди и чувство одышки. Любой чих способен превратится в пневмонию, когда сам себе поставил диагноз. По этой причине врач советует бороться и с депрессией. Можно обратиться за помощью в бесплатную психологическую поддержку по телефону.

Дыхательная гимнастика — это основа восстановления, как физического, так и психологического. Можно, например, дуть в стакан с водой через соломинку.

Или выполнять следующие упражнения.

Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Врач Коммунарки рассказал, как правильно восстанавливаться переболевшим коронавирусом

Врач говорит, что остаточный кашель после коронавируса может оставаться до полутора месяцев и критерием в панике не является.

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