Оппозиционного депутата просят объяснить бойкот голосований онлайн-сессиях Алтайского Заксобрания

Мандатная комиссия Алтайского Заксобрания намерена оценить поведение депутата Василия Железовского (СР), который из-за личной позиции не принимал участия в голосованиях на двух последних сессиях, проходивших в формате видео-конференции. С просьбой к комиссии рассмотреть этот вопрос обратился спикер АКЗС Александр Романенко, следует из письма (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»). В разговоре с «Банкфаксом» Железовский пояснил, что видит правовые противоречия в сессиях такого формата и, по его мнению, имеет полное право не высказывать свою позицию по рассматриваемым в повестке вопросам.

В адрес Василия Железовского поступило письмо от председателя мандатной комиссии Алтайского Заксобарния Сергея Писарева, к которому обратился спикер Александр Романенко с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении регламента АКЗС. Речь идет об одном из пунктов, согласно которому «депутат обязан принимать участие в голосовании по всем вопросам, обсуждаемым на сессии», а уклонение «расценивается как нарушение им правил этики для депутатов». Также в документе говорится, что Железовский присутствовал на двух последних сессиях в апреле и мае, но не принимал участие в голосованиях и опросных голосованиях депутатов по вопросам повестки. В связи с этим комиссия попросила его указать причины или дать объяснение таким действиям. Само письмо было подписано 11 июня, а ответ на него запрошен в трехдневный срок в письменной форме.

Сергей Писарев объяснил «Банкфаксу», что мандатная комиссия намерена понять позицию Василия Железовского и узнать, в чем причина его отказа от голосования. По его словам, ответа еще не поступило. «Когда ответ поступит, информация будет принята к рассмотрению на заседании мандатной комиссии. Члены комиссии выскажут свою позицию по этому поводу. Моя человеческая позиция такая: в каком бы формате не проводилось заседание, любой депутат, который отстаивает интересы граждан своего округа, должен принимать участие в голосовании. Сессия это же не просто рассмотрение ненужных вопросов, а рассмотрение нужных — для жизни и деятельности в крае вопросов. Я считаю, что, когда депутат уклоняется от этого, это не совсем нормально», — привел свою позицию Сергей Писарев.

При этом он отметил, что ранее подобных объяснений от депутатов не запрашивали, хотя по разным причинам депутаты нередко не голосуют даже находясь на обычных сессиях АКЗС. По его словам, такие случаи действительно были, в том числе и на последних онлайн-заседаниях, но это происходит случайно и не системно. «Бывает, что пропустил голосование, завис в Интернете. Это может быть с каждым, но человек высказывает свою позицию и может исправиться. Сказать: давайте переголосуем. Это допускается. Даже если человек проголосовал не так, как он хотел, это тоже допускается. Такие запросы больше никому не поступали, потому что это не было системой», — пояснил депутат внимание к Василию Железовскому.

Между тем сам Железовский подтвердил «Банкфаксу», что действительно бойкотирует голосование на заседаниях, поскольку считает, что проведение парламентских сессий в удаленном режиме с опросным форматом нарушает правовые нормы процедур принятия решений коллегиальным органом. Он ссылается на позицию Конституционного суда РФ, которая содержалась в определении от 5 марта 2013 году. Хотя в нем идет речь об избирательной комиссии, оно также касается и представительного органа, поскольку в обоих случаях решения принимаются коллегиально.

Из этого определения КС следует, что в ходе процедуры голосования его участник может выразить свое отношение к рассматриваемому вопросу. При этом его точка зрения может быть учтена его коллегами и повлиять на результаты голосования. «Голосование, не основанное на личном участии членов коллегиального органа в работе его заседания, искажало бы правовую природу коллегиального органа публичной власти и приводило бы к нарушению принципа открытости (гласности) в его работе», — говорится в определении.

Поскольку данная позиция не закреплена ни одним правовым актом, то проведение голосования среди депутатов опросным методом все же возможно. Однако российские суды руководствуются позицией Конституционного суда при вынесении решений, в связи с чем принятые таким методом решения могут быть отменены в судебном порядке.

Это же отметил и председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов в ответе, адресованном спикеру Каменского райсобрания Виктору Кашицину, который изучал вопрос проведения заседаний в условиях пандемии (копия ответа имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»). Так, Трофимов пояснил позицию комитета, согласно которой представительный орган может использовать опросное голосование в исключительных случаях, когда у вопроса нет альтернативного решения. К примеру, речь идет о лишении полномочий депутата, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда. «В любом случае Каменское районное Собрание депутатов должно понимать, что если в результате принятия какого-либо решения опросным голосованием кто-либо из депутатов не согласится с принятым решением и оспорит его в судебном порядке, с большой долей вероятности такое решение будет отменено», — указал Трофимов.

Стоит отметить, что такую позицию комитет по местному самоуправлению занимал еще в марте текущего года, когда еще не был введен режим самоизоляции. Кстати, перед этим 42-я сессия АКЗС проходила еще в обычном очном формате, тогда как прошедшая в апреле уже «переехала» в видеоформат.

По словам Василия Железовского, в своем отказе от голосования онлайн он руководствуется определением Конституционного суда и позицией Трофимова. «Депутат должен присутствовать на заседании лично, иметь возможность задавать вопросы и общаться с коллегами. Формат подписного голосования некорректен. Форма заочного голосования для коллегиального органа неприемлема. Принудить депутата к голосованию или обязать его нельзя. Это моя позиция, я могу голосовать «за», «против», а могу вообще не голосовать, если процедура вызывает у меня сомнения. У нас же Госдума онлайн не собирается», — пояснил свою позицию депутат.

Также он добавил, что планирует обратиться в суд для проведения правовой оценки решений, которые были приняты в ходе опросного голосования депутатов АКЗС. Однако он полагает, что итоговая оценка может быть политизирована. Кроме того, Железовский намерен написать обращение прокурору Алтайского края Александру Рудневу, чтобы тот дал оценку противоречиям, которые усматривает депутат между регламентом АКЗС, где говорится, что парламентарий обязан принимать участие в голосовании, и региональным законом о «Статусе депутата Алтайского Заксобрания», где такая норма не прописана.

Отметим, что в ст. 8 «Соблюдение депутатом этических норм» закона «Статусе депутата Алтайского Заксобрания» говорится, что парламентарий обязан соблюдать этические нормы, установленные тем же регламентом АКЗС.

Напомним, что в начале апреля Алтайское Заксобрание внесло изменение в свой регламент, согласно которому во время режима ЧС или повышенной готовности законы можно принимать с помощью опросного голосования.