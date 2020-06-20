Правительство финансово поддержит оставшихся за рубежом из-за COVID-19 россиян

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РИА «Новости»

Правительство России приняло распоряжение о выделении МИД средств на оказание социальной поддержки россиян, оставшихся в иностранных государствах в связи с распространением коронавируса.

Согласно указу, находящиеся в сложном положении на территориях иностранных государств граждане могут получить от РФ средства, которые возместят часть расходов на проживание и питание. Кроме того, россиянам окажут содействие в продлении сроков действия документов, на основании которых они находятся в других странах.

Предполагается, что финансовые выплаты будут выделены российским гражданам до 30 июня 2020 года включительно. Средства будут брать из резервного фонда правительства.

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