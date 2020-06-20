Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

В тексте отмечается, что граждане 65 лет и старше, которые не перешли на «удаленку» и не находятся в отпуске, могут продлить электронные больничные. Однако оформить их могут россияне, живущие в регионах с сохраняющимися мерами, которые были введены из-за инфекции.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — говорится в документе.

Все новые электронные больничные будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования. При этом для получения больничного работающие пенсионеры не должны предоставлять дополнительные сведения или документы.

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