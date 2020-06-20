Огромную свалку с шинами и спецодеждой обнаружили экологи в Татарстане

Огромная свалка площадью 3900 кв. м была обнаружена экологами в Лениногорске. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Одного из нарушителей удалось поймать на месте, когда он занимался сбросом строительных отходов на почву. Среди мусора инспекторы нашли отработанные пневматические шины, грязную спецодежду, каски, а также древесные отходы.

Виновником несанкционированной свалки оказалась одна из строительных компаний Татарстана — ее привлекли к административной ответственности. Расследование продолжается. Фирме грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Ранее Казанская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что обнаружила пять несанкционированных свалок в Татарстане, в том числе в водоохранной зоне реки Меши. Впоследствии они были ликвидированы.