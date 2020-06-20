Трамп заявил о своей победе над Болтоном на суде

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал своей победой судебное слушание, на котором было принято решение разрешить публикацию мемуаров экс-советника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона. Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.

По словам президента, судья не мог остановить публикацию книги, которая уже поступила продавцам. При этом на заседании были сделаны «сильные и убедительные» заявления о разглашении Болтоном секретной информации, подчеркнул Трамп.

Ранее суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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