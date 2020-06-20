«Отрабатывается и сейчас»: откуда США могут ударить по России

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РИА «Новости»

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США могут ударить по России с воздуха через Северный полюс. По его словам, оттуда самое короткое расстояние до Центральной России, а также Урала и Сибири. Он отметил, что такую тактику американские военные прорабатывают уже в течение 70 лет.

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает в районе Северного полюса, а север, в свою очередь, представляет собой важное стратегическое направление, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — сказал он в комментарии «Известиям».

Он отметил, что из Европы американцы не могли «пробиться» на Урал из-за плотности «ПВО СССР и стран Варшавского договора».

«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам.

До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас», — заверил эксперт.

Он отметил, что частое появление ВВС США на северном направлении указывает на то, что американские военные повышают уровень своей боевой подготовки. Но в то же время эксперт обратил внимание, что России есть чем ответить. Наши пилоты отрабатывают такие действия во время полетов в северных широтах.

Шурыгин давал свой комментарий к материалу «Известий» об участившихся полетах американских бомбардировщиках на севере. Издание отмечает, что в течение последней недели в Арктике наблюдалась повышенная активность стратегической авиации США. Так, 18 июня над Заполярьем пролетели стелс-бомбардировщики B-2, а пара B-52H побывала над Охотским морем. Российские ракетоносцы также проводили полеты на севере Тихого океана. Но они, по словам экспертов, не были показательным ответом России на действия США.

При этом военный эксперт Виктор Мураховский, отметил, что в Арктике создана общая система освещения подводной и надводной обстановки. «Она еще не полностью сконфигурирована, но работа идет», — сказал он РБК, принадлежащему Григорию Березкину, добавив, что благодаря этому российские военные «надежно обнаруживают», когда взлетают стратегические бомбардировщики и пускаются межконтинентальные и баллистические ракеты.

По словам Мураховского, во времена Советского Союза на северных границах было огромное количество радиолокационных станций. «Понятно, что после развала СССР было многое закрыто, эвакуировано и так далее. Сейчас, что касается системы предупреждения ракетного нападения, это направление тоже перекрыто такими станциями», — отметил собеседник издания.

Он отметил, что такие станции перекрывают лишь отдельные участки, а не полностью все направление.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко уверен, что американские военные увеличивают свои возможности, чтобы наносить дальние ракетные удары по России.

«Еще со времен «холодной войны» Пентагоном была разработана операция американского удара по Советскому Союзу именно через арктический воздушно-космический коридор. Эта операция рассекречена, и ее название «Гигантское копье»», — рассказал он РБК.

По словам эксперта, «за прошедшие годы ничего в планах Пентагона не изменилось, а американцы лишь нарастили свои возможности под нанесение дальних ракетных ударов по нашей территории».

Коротченко добавил, что в Арктике нельзя провести широкомасштабную наступательную операцию при помощи сухопутных войск. В то же время навигация ограничена полярным летом. «Основная опасность — это удар крылатыми ракетами авиационного базирования, а также крылатыми ракетами морского базирования, носителями которых выступают атомные подводные лодки США», — уверен он.

Эксперт отметил, что «реальная опасность удара существует», но по его мнению, «она нейтрализуется нашими возможностями ПВО».

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