В Индии с неба упал странный объект: в Сети появились фото и видео

В городе Санчоре, который находится в штате Раджан в пятницу с неба упал непонятный объект, который напоминает метеорит. В результате падения объекта, образовался кратер. Его глубина составила полметра. При этом был слышен на расстоянии практически в два километра звук, который напомнил мощный взрыв. На данный момент странный объект был изъят полицией, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Местные жители рассказывают о том, что взрыв послышался как раз в тот момент, когда объект упал с неба. Произошедшее стало причиной паники в данном регионе.Стоит отметить, что спустя несколько часов после падения объект продолжал испускать хорошо ощутимое тепло. Некоторые даже проверяли, не будет ли он взрываться. В результате этого местные власти порекомендовали всем любопытным держаться от странной находки как можно дальше. Объект был изъят только после того, как он полностью остыл. Полиция при этом заявила, что он будет передан специалистам для дальнейшего исследования. «Утром мы услышали невероятно громкий звук. Казалось, что где-то по близости разбился самолет, но на самом деле это с неба упал непонятный предмет, напоминающий метеорит. Вскоре его обнаружили в яме, глубина которой была чуть больше 30 сантиметров. Упал объект практически рядом с моим домом и мы немедленно доложили о том, что случилось местным властям», — рассказывает один из местных жителей Аджмал Деваси.«После того, как поступила информация о странном упавшем объекте, сотрудники департамента сразу же были отправлены на место происшествия. Вес данного объекта достигает примерно три килограмма и на момент прибытия специалистов, он все еще оставался горячим. На данный момент мы ведем следствие», — говорит один из инспекторов информационного бюро Джалорского района Мангал Сингх.