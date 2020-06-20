Буквально за ночь в Канаде пропало большое озеро

Буквально за одну ночь в Новой Шотландии пропало озеро Слейд-Лейк, которое находилось рядом с городом Оксфорд. Длина этого озера достигала практически полтора километра, ширина – больше 200. Некоторые называли озеро огромной лужей. Данное озеро находилось с некоторыми другими водоемами на очень узком перешейке, с помощью которого Новая Шотландия была соединена с материком, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Если верить официальным объяснениям специалистов, то причиной исчезновения воды являются карстовые пещеры. В них за определенное время был размыт гипс и это стало причиной всасывания воды в почву. Создалось впечатление, что со дна озера достали пробку и вся вода сразу же исчезла. «Самое логичное объяснение произошедшему – это то, что под озером растворился гипс и поэтому вода пропала только с некоторых из провалов, присутствующих на дне водоема. Но на данный момент нельзя сказать точно, так как дно еще не было до конца исследовано», — заявила региональный геолог Эмми Тиззард. Карстовые пещеры, которые находятся на сухопутной перемычке небольшого размера – это, можно сказать, новое явление в геологии. Это как сказать о том, что пещера образовалась на узкой песчаной косе. Воды там присутствует огромное количество, поэтому все, что можно было размыть, размылось еще несколько тысячелетий назад. В противном случае людям бы пришлось возводить дома в тех регионах, где земля бы проваливалась прямо под ногами. При этом странным является еще и том, что если провалится сухой участок, то появится озеро. Если же провал произошел в дне озера, то это становится причиной вытекания воды. Объяснения специалистов на данный момент кажутся полностью лишены логики, поэтому стоит ожидать дальнейших исследований и следить за развитием событий в данном регионе.