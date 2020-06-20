Полиция намерена опросить шамана Люцифера делу сгоревшей часовне подножья Белухи

В Республике Алтай полиция намеревается опросить жителя Новосибирска, которого местные жители считают причастным к пожару в христианской часовне у подножья горы Белухи, которая выгорела дотла. Граждане утверждают, что мужчина называет себя не иначе как «шаман Люцифера», и уже не раз был замечен в одиозных выходках, направленных против «иноверцев», а потому, по их мнению, мог решиться и на поджог.

Как рассказали порталу «Новости Горного Алтая» в пресс-службе МВД РФ по Республике Алтай, полицейские намерены опросить этого человека, поскольку его видели в окрестностях часовни перед пожаром, однако на данный момент никакого процессуального статуса у мужчины нет. Более того, правоохранители пока не смогли найти его. Местные жители уверяют, что он долго может прятаться в горах, где у него подготовлены «схроны» с припасами.

Известно, что сам «шаман» уже несколько раз устраивал акции религиозного характера, оскорблявшие воззрения коренных народов Алтая. На его странице в соцсетях несколько постов посвящены крови и тому, что он собирается принести ее к «Алтарю Матери». Не исключено, что речь идет как раз о горе Белухе. Пару лет назад он сжег жертвенную инсталляцию из сухих палок и разноцветных лент на перевале. По обычаям местных жителей, такие объекты считаются жертвой для духов. За это жители облили его зеленкой и пообещали избить, если он снова появится у подножия Белухи. Также ему приписываются порча моста через реку и многочисленные истории о брошенных на тропе туристах, которых он сопровождал в качестве проводника.

Как отмечалось ранее, «эзотерик» сейчас проходит по уголовному делу о превышении пределов необходимой самообороны – он убил бездомного, который якобы на него напал. Следы кровавого побоища мужчина заснял и выложил в сеть на своей странице. Свою кровь он собрал в банку и, вероятно, собирался унести к горе.

Напомним, часовня в честь Архангела Михаила у подножия Белухи полностью сгорела ночью 13 июня. На сайте Горноалтайской епархии РПЦ сообщается, что причины возгорания устанавливаются. Полиция начала проверку по данному факту. Сама часовня была возведена в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах. Строили ее спасатели на средства добровольных спонсоров, в том числе родственников погибших. Некоторые активисты уже предложили начать сбор средств на восстановление сооружения. Отметим, что отношение к культовому сооружению среди местных жителей нельзя назвать однозначным. Например, алтайский общественники Акай Кине призвал людей одуматься и не восстанавливать часовню, отметив, что сакральная для алтайцев гора должна оставаться вне религии.