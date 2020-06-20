В Кремле считают поведение США по отношению к «Северному потоку — 2» недобросовестным

Остановить прослушивание

close





Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США показывают себя как недобросовестный конкурент по отношению к проекту «Северный поток — 2».

Он отметил, что в Кремле считают такую ситуацию неприемлемой, так как такие действия США могут посягать на интересы крупного германского бизнеса.

«Мы считаем это незаконным — все вот эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Однако пресс-секретарь Путина выразил надежду, что проект газопровода будет закончен и в конечном итоге внесет вклад в дело укрепления энергетической безопасности ЕС.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новак назвал санкции против «Северного потока — 2» неадекватными и незаконными

— Die Welt оценила вероятность завершения «Северного потока — 2»

— В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»