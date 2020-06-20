ЛДПР выдвинула кандидата в президенты Татарстана – Владимир Сурчилов

Сегодня в Казани прошла конференция татарстанского республиканского отделения (ТРО) ЛДПР, на которой кандидатом в президенты РТ единогласно выдвинули координатора ТРО Владимира Сурчилова.

Он прокомментировал газете «БИЗНЕС Online» свое выдвижение: «Как кандидат в президенты, я предложу Татарстану главную цель — добиваться социальной справедливости. На это сейчас в обществе большой запрос. Как требует ЛДПР, чтобы были закон, порядок, справедливость, чтобы все были равны перед законом. Также наша партия выступает за добровольное изучение татарского языка. Подчеркиваю — мы не против изучения, а за добровольное изучение. Дайте родителям возможность самим выбрать, какой язык изучать их детям: чувашский, татарский, русский… Хотят родители, чтобы обучение было полностью на татарском языке — ЛДПР выступает за это. Вся проблема, на взгляд ЛДПР, в просчетах министерства образования — нет популяризации татарского языка».

Владимир Сурчилов, фото «БИЗНЕС Online»

Сурчилов также ответил на вопрос «БИЗНЕС Online», какой результат надеется набрать на президентских выборах в РТ 13 сентября: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!».

Владимир Валерьевич Сурчилов родился 3 сентября 1976 года в Казани. В 1999 году закончил физфак Казанского университета по специальности «радиофизика». В 2010-м закончил Академию управления МВД России по специальности «юриспруденция». В 1999 — 2000-м служил в рядах Вооруженных сил РФ, с 2000 по 2014-й работал в МВД по РТ. С 2014 по 2017-й был заместителем координатора ТРО ЛДПР, с 2017-го — координатор. В 2015 году был избран депутатом совета Нармонского сельского поселения Лаишевского муниципального района.

Напомним, что предыдущие выборы президента РТ состоялись 13 сентября 2015 года, в них участвовали 4 кандидата. Голоса тогда распределились следующим образом: Рустам Минниханов (кандидат от «Единой России») — 94,4%, Хафиз Миргалимов (КПРФ) — 2,56%, Рушания Бильгильдеева («Справедливая Россия») — 1,68%, Руслан Юсупов (ЛДПР) — 0,81%. Явка была 84,07%.