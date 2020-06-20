Собянин объявил о двух днях, когда парковки в Москве будут бесплатными

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве парковки будут бесплатными в день парада Победы 24 июня и в день голосования по конституционным поправкам 1 июля. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными», — написал Собянин.

Ранее власти приняли решение перенести парад Победы и голосование по конституционным поправкам, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

— Завершилось тестирование системы для электронного голосования

Источник