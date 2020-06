Песков назвал мотив Путина при написании статьи о войне

Прослушать новость

Пресс-секретарь Дмитрий Песков и президент России Владимир Путин

Maxim Shemetov/AP

Ощущение опасности «исторического забвения» было основным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях, связанных со Второй мировой войной, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, на Западе практически нет «механизма передачи исторической памяти и исторической правды» молодым поколениям. Из-за этого молодежь в западных странах не знает, «кто с кем воевал» во Второй мировой войне, убежден пресс-секретарь.

Кроме того, история в европейских странах прошла «через фильтры западной пропаганды и идеологии», заявляет Песков.

Статья Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны») появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

