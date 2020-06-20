«Какой-то грязный театр»: защита Ефремова решила больше не предлагать деньги семье погибшего

По словам адвоката артиста, пострадавшая сторона пытается заниматься манипуляциями

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП в центре Москвы, вновь подняла тему компенсации для пострадавшей стороны. Однако на этот раз тон адвокатов был не примирительным, а скорее категоричным. По словам Эльмана Пашаева, вокруг темы выплаты устраивается «какой-то грязный театр», поэтому теперь размер компенсации будет определять суд. Больше представители артиста не будут предлагать семье Сергея Захарова никакой финансовой помощи.

Как заявил Пашаев, он неоднократно пытался связаться с семьей погибшего. В итоге ему удалось поговорить с братом Сергея. Адвокат назвал его «адекватным человеком», который хотел бы получить деньги. Но в этом вопросе он ссылается на некоего своего представителя, от которого якобы требуется какое-то разрешение.

«Из-за этой ситуации, из-за действий этого самого представителя в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию, за то, чтобы их всех признали потерпевшими. Устраивается какой-то грязный театр», — рассказал Пашаев агентству РИА Новости.

Юрист заявил, что представители Ефремова больше не будут предпринимать попыток связаться с родственниками погибшего и предлагать им финансовую компенсацию.

«Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства, которые, к слову, будут гораздо более скромными, нежели те, что мы предлагали ранее», — добавил защитник.

Ранее адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, неоднократно заявлял , что родные погибшего по вине Ефремова мужчины не согласны принять материальную компенсацию от артиста. Однако Пашаев еще на прошлой неделе говорил, что Добровинский в этом вопросе несколько лукавит. Адвокат Ефремова утверждал, что брат погибшего в телефонном разговоре с ним соглашался принять деньги.

Ефремов и его защита после произошедшей трагедии неоднократно заявляли о готовности оказать семье погибшего любую необходимую помощь. Об этом, в частности, говорил актер в видеообращении к родным Захарова. Но на слова актера ответил все тот же Добровинский. Он заявил, семья не принимает ни деньги, ни извинения Ефремова.

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На сегодняшний день потерпевшими по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое устроил Ефремов, признаны вдова, сын и брат Сергея Захарова.

Трагедия произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов пьяным сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина получил ряд тяжелейших травм, спаси его не удалось. Актеру было предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии опьянения, устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Сейчас Ефремов дожидается суда под домашним арестом. По словам Пашаева, его подзащитный очень тяжело переживает случившееся: он впал в депрессию, почти не ест и похудел на шесть килограммов.