Турецкие предприниматели призвали к обязательному ношению масок, чтобы остановить вторую волну COVID-19

Данный призыв прозвучал после того, как с момента ослабления мер профилактики в начале этого месяца число случаев заражения инфекцией в республике резко возросло, сообщает Sabah.

Турецкая газета сообщила, что новая волна COVID-19 может нанести финансовый ущерб уже и без того пострадавшим компаниям, что приведёт к дальнейшим месяцам приостановки бизнеса наряду с дополнительными расходами, связанными с усилением мер гигиены на рабочем месте.

Надо сказать, что в последние несколько дней в Турции наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, что вызывает обеспокоенность по поводу того, что решение об ослаблении санкционированных правительством мер по борьбе с пандемией, в том числе отмена в конце мая комендантского часа в выходные дни и ограничение внутренних поездок, может поставить под угрозу усилия по предотвращению распространения COVID–19.

По данным Министерства здравоохранения, число новых случаев увеличилось с менее 1 тыс. на прошлой неделе до 1 тыс. 429 в среду.

«Тот факт, что люди ходят по улице без масок, вызывает тревогу у представителей различных секторов. Некоторые фирмы уже начали ощущать последствия недавнего всплеска числа заразившихся», — цитирует Sabah Ахмета Оксюза, главу Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья (İTHİB).

По словам Оксюза, правительство должно принять более жёсткие меры в отношении тех, кто отказывается носить маски в общественных местах.

Вместе с тем представители туристической индустрии Турции, сектора, наиболее сильно пострадавшего от последствий пандемии, говорят, что все усилия по осуществлению мер безопасности могут быть тщетными, если люди не будут соблюдать руководящие принципы правительства по социальному дистанцированию.

«Достижение компромисса в отношении мер здравоохранения может означать напрасную трату времени и усилий, которые мы вложили в реализацию профилактических мер против вируса», — сказала председатель Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин.

Издание отмечает, что туристический сектор Турции стоимостью 35 млрд долларов, являющийся жизненно важным источником поступлений в иностранной валюте и экономического роста, стремится оправиться от пандемии после окончания многомесячной блокировки и частичного возобновления международных рейсов в начале этого месяца.

Ранее министр здравоохранения Фахретттин Коджа предупредил, что поведение некоторых групп населения и регионов сыграли свою роль в увеличении недавних показателей заражения, и призвал всех граждан продолжить следовать мерам по сдерживанию пандемии.