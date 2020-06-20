Члены избиркомов Алтайского края начали отказываться работы голосовании поправкам Конституцию

Члены избирательных комиссий в Алтайском крае начали отказываться от работы на проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ из-за опасений заразиться коронавирусом. Об этом «Банкфаксу» рассказали отдельные представители избиркомов. В частности, от участия отказываются члены и сторонники КПРФ, которая выступает против принятия поправок, что ИА «Банкфакс» подтвердила персек крайкома партии Мария Прусакова.

Источники из числа представителей участковых избирательных комиссий Барнаула сообщили «Банкфаксу», что некоторые их коллеги отказываются от работы на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Они отмечают, что по большей части эти связано с опасениями заразиться коронавирусом, которые возникли на почве растущего числа заболевших в Алтайском крае.

Несмотря на меры безопасности, о которых говорят крайизбирком и ЦИК РФ, некоторые члены комиссий полагают, что миллионы масок и десятки тысяч литров антисептика не гарантируют им полную безопасность. В частности, член Центральной районной территориальной избирательной комиссии Барнаула с правом решающего голоса Владимир Лямкин рассказал ИА «Банкфакс», что многих разочаровало решение Центризбиркома, согласно которому членов УИК не будут в обязательном порядке тестировать на наличие коронавируса.

При этом часть отказников якобы даже выходят из участковых избирательных комиссий. По имеющимся сведениям, их уже заменяют людьми из резерва.

Как сообщают источники, такая позиция также распространена в других крупных городах региона. Речь, к примеру, идет о Рубцовске, где от участия в плебисците отказываются представители КПРФ. Об этом «Банкфаксу» сообщили городские партийцы. По их словам, некоторые члены избиркомов – люди в возрасте, для которых участие в проведении голосования несоизмеримо с риском заразиться.

В разговоре с изданием персек крайкома КПРФ Мария Прусакова подтвердила, что коммунисты массово отказываются от работы в избиркомах. При этом она подчеркнула, что это не спущенное сверху решение, и подобных внутрипартийных распоряжений или рекомендаций от руководства не было. Также она подчеркнула, что в данной ситуации некоторые партийцы отказываются в том числе и по идеологическим соображениям. «Я знаю, что сегодня такая кампания идет независимо. Многие члены комиссий отказываются работать. Официально мы такого решения и такой рекомендации пока не принимали. Мы же прекрасно понимаем, что здесь речь все-таки идет и о политическом шаге. Потому что люди подвергают себя опасности. Их присутствие или отсутствие в этом «социологическом опросе», как мы понимаем, точно никак не может повлиять на результат», — прокомментировала ситуацию Мария Прусакова.

ИА «Банкфакс» направил официальный запрос в Избирательную комиссию Алтайского края, чтобы уточнить, сколько членов избиркомов отказались участвовать во всероссийском голосовании и сколько из них вышли из составов УИК.

Напомним, что отдельные члены избиркомов в России точечно отказываются от участия в грядущем плебисците. На данный момент около 500 членов подписали открытое письмо, в котором приводят мнение, будто проведение голосования может усугубить эпидемическую обстановку в России и подвергнуть опасности жизни людей. Преимущественно это сторонники либеральных оппозиционных движений из Москвы и Санкт-Петербурга. Ни один представитель Алтайского края под данным письмом не подписался.

Между тем крайизбирком уже сообщил, что самым важным в организации плебисцита является безопасность всех участников процесса. Поступали ли мотивированные отказы от работы из УИКов Алтайского края, избирком Алтайского края оперативно не ответил. При этом уже на тот момент «Банкфаксу» стало известно, что некоторые сотрудники комиссий из Барнаула готовы поддержать отказное движение по соображениям противовирусной безопасности.

Напомним, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае стартовало уже 16 июня. С 25 по 30 июня пройдет голосование на участках и на дому, а также в электронном формате (возможно только для Москвы и Нижегородской области). Всероссийский день голосования пройдет 1 июля.