Песков: Россия приобрела «антитела» к внешнему давлению

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Россия уже приобрела «антитела» к информационному давлению из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление», — сказал Песков.
Ранее США и некоторые западные страны обвинили Россию в искажении информации по коронавирусу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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