Песков: Россия приобрела «антитела» к внешнему давлению

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Александр Вильф/РИА «Новости»

Россия уже приобрела «антитела» к информационному давлению из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление», — сказал Песков.

Ранее США и некоторые западные страны обвинили Россию в искажении информации по коронавирусу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

— Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

— Путин заявил, что коронавирус отступает

Источник