В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. Об этом он сказал в программе «Большая игра» на Первом канале.

В Кремле вызывают сожаления конфронтационные настроения Варшавы. Песков констатировал, что российско-польские отношения плохие и оставляют желать лучшего. «Наверное, находятся на самом низшем возможном уровне», — добавил он.

Однако, как отметил пресс-секретарь Путина, жители стран были бы заинтересованы в обратном. К тому же, такие отношения противоречат интересам двух стран.

«Мы исходим только из реалий, а реалии таковы», — заключил Песков.

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