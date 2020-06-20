У Володимирі-Волинському провели в останню путь загиблого Іллю Струка. ФОТО

У Володимирі-Волинському вранці 20-го червня зустріли та провели в останню путь загиблого на Сході 24-річного Іллю Струка.

Попрощатися з полеглим бійцем на площу Героїв прийшло чимало містян та мешканців району, друзів, знайомих. Були присутні бойові побратими, духовенство та представники влади, — пише видання Кордон.

Згодом кортеж із тілом буде їхати до церкви у село Льотниче. Загиблого Героя поховають на кладовищі села Поничів.

Люди прощаються із загиблим на колінах.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «В наших серцях він назавжди залишиться тим добрим хлопцем зі світлою душею»,– односельчани про загиблого Іллю Струка

Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.

Тіло Героя привезли на Волинь приблизно о 16 годині 19 червня.

Спочатку волиняни зустріли полеглого воїна на межі Рівненської та Волинської областей на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».