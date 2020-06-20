Путин: коронавирус отступает, но борьба продолжается

Президент России Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками заявил, что пандемия коронавируса отступает, но борьба с ней продолжается.

«Надеемся, что в самое ближайшее время в РФ появится вакцина от коронавируса, российские лекарства лучшие в мире», — отметил он на встрече, которая прошла в режиме видеоконференции.

Обращаясь к врачам, глава государства сказал, что они сделали «все что могли и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма». По его словам, российским медикам удалось свести до минимума потери.

«Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестер. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои», — заявил российский лидер.