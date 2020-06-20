«Мы оба с вами знаем»: глава ЛНР обратился к Зеленскому

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому Пасечник призвал установить мир в Донбассе.

Украинские военные должны перестать атаковать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, иначе ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому Пасечник указал, что в последние дни ВСУ снова принялись обстреливать ЛНР после двухнедельного перемирия. В итоге на Луганщине погиб один мирный житель и трое получили ранения.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир», — приводит РИА «Новости» слова главы ЛНР.

Он добавил, что сейчас республика готовится к проведению парада Победы.

Двумя неделями ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, что Киев стал с большей интенсивностью перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения, танки и другую военную технику.

По его словам, такие выводы следуют из данных наблюдения за железной дорогой Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине. Кроме того, украинские военные располагают специальными средствами прикрытия военных операций.

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий», — сказал дипломат.

Он уточнил, что речь идет об артиллерии, например — крупнокалиберных гаубицах 2С7 «Пион», ракетных комплексах, 30 танках, устройствах радиоэлектронной борьбы, миноукладчиках, медицинских автомобилях.

За три дня до этого украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела переговоры в Берлине с немецкими коллегами. В этой связи Кулеба заверил, что Киев настроен на дипломатический путь решения конфликта на востоке страны, но при этом нужно рассматривать все сценарии развития событий.

Министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы имеют достаточно силы, «чтобы отбить нападение агрессора».

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с Кулебой отметил, что реализация решений, достигнутых на последнем саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года, требует компромисса со всех сторон.

По его словам, для этого необходим новый импульс. Министр подчеркнул, что намерен совместно с Францией поддерживать Украину в установлении мира на востоке страны.

В мае нынешнего года подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подавили огневые точки украинских силовиков, которые обстреливали территорию ДНР, рассказывал представитель народной милиции.

Он уточнил, что утром подконтрольные Киеву войска открыли огонь из минометов по селу Верхнеторецкое. В результате обстрела был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи.

Помимо этого в направлении позиций народной милиции в районе населенного пункта Ленинское запустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Боеприпас разорвался, не достигнув цели.

Глава ДНР Денис Пушилин 20 мая привел силы народной милиции республики в повышенную боевую готовность в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков. То же сделали и в ЛНР.

По словам Пушилина, с начала месяца режим прекращения огня нарушался со стороны Киева более 350 раз, есть жертвы среди мирных жителей.

Председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка сравнил политику действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко и пришел к выводу, что «мирный план» нового главы страны по урегулированию конфликта «обернулся большей кровью», чем при прежнем украинском лидере,

Бидевка напомнил, что за год президентства Зеленский так и не выполнил предвыборных обещаний прекратить огонь в Донбассе.

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