«Барс» отправили в утиль: ВСУ получили бракованные минометы

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

«УкрОборонПром»

Украинский концерн «Укроборонпром» изготовил и передал вооруженным силам страны не имеющие таблиц стрельбы минометы «Барс-8ММК» с непригодными для боя стволами. При этом компания заявила о якобы успешных приемо-сдаточных испытаниях батареи, но минобороны опровергло это заявление. В итоге бракованное оружие было отправлено на базу хранения в Ровненскую область.

Концерн «Укроборонпром» передал вооруженным силам Украины мобильные минометы «Барс-8ММК» с непригодными для боя стволами, это и является причиной того, почему военные не используют это разрекламированное концерном новое оружие, пишет издание Defence Express.

Еще осенью прошлого года входящее в «Укроборонпром» предприятие «Укроборонсервис» отрапортовало о якобы успешных приемо-сдаточных испытаниях батареи минометных установок в одной из частей десантно-штурмовых войск.

Однако минобороны страны опровергло это сообщение, указав, что 120-мм минометы имеют некондиционные стволы и не снабжены таблицами стрельбы. Ведомство пояснило, что бракованное оружие было отправлено на базу хранения в город Оржив Ровненской области.

Даже списанные американские корабли помогут Украине принципиально усилить свои позиции в Черном море по сравнению с другими региональными государствами, заявил в марте нынешнего года замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он назвал «суперуспехом» такое развитие событий, при котором новый министр обороны Украины Андрей Таран занялся бы этим вопросом.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — уверен эксперт.

Однако эти теоретические заявления пока расходятся с практикой — ранее в сети появилось видео того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и увидел аварийное состояние ракетного крейсера «Украина», который стоит у причала и при этом еще числится недостроенным.

В ходе этой же встречи с работниками предприятия — прямо у причала — министр обороны Украины Степан Полторак предложил «демилитаризировать» судно.

«Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию», — указал военный.

Ранее сообщалось, что США передали ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Позднее стало известно, что техническое состояние катеров в настоящее время не позволяет даже доставить их на Украину, а не то что проводить какие-либо учения или боевые действия.

В этой связи экс-командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинским властям нужно быть реалистами — «москитный флот» из артиллерийских катеров совершенно бесполезен.

«Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха», — отметил бывший главком.

Он подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами. В то же время, по словам Гайдука, Черноморский флот России зря времени не терял — с 2014 года его «наполнили подводными лодками, надводными кораблями, авиацией, способной нести крылатые ракеты».

«Пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием», — подчеркнул украинский военачальник.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подтвердил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется.

Дислоцированные на полуострове войска «не оставят врагу ни единого шанса» в случае атаки, пообещал генерал.

В начале нынешнего года тогдашний командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко в ходе выступления на форуме Age of Crimea заявил, что за последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав [Черноморского флота]. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами «Калибр» составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы «Бастион» и «Бал», — то он составляет примерно 120 ракет», — констатировал Воронченко.

По его словам, в регионе находятся семь российских подводных лодок, шесть из которых — «современные и очень эффективные».

«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», — обратил внимание военный.

Источник